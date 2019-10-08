Неделя моды в Париже: Louis Vuitton. Весна, 2020

Показ Louis Vuitton стал ярким завершением парижского марафона модных шоу.

Закрывать Неделю моды в Париже – миссия ответственная, но непростая. С одной стороны, шоу Louis Vuitton – событие яркое и ожидаемое, с другой – публика порядком подустала от марафона дефиле, а фэшн-редакторы поглядывают на часы, оценивая предстоящую дорогу домой. Впрочем, коллекция Николя Гескьера все-таки оживила финал Недели и привлекла всеобщее внимание. Если в последние несколько сезонов дизайнер рассуждал на тему гендерной подвижности и даже создавал андрогинные образы, то на этот раз на подиум Louis Vuitton вышли женственные модели. В основе большинства силуэтов можно было заметить традиционную игру с объемами: верх лаконичный и узкий, низ – широкий . По признанию дизайнера, он вдохновлялся модернистским искусством Прекрасной эпохи, в том числе и картинами Альфонса Мухи. Эти же мотивы отражены и в декоре коллекции. Получилось очень выразительно и красиво.