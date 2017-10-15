Неделя моды в Париже: Louis Vuitton. Весна-лето, 2018

В новой коллекции для парижского дома моды Николя Гескьер объединил форменную спортивную одежду с отсылками на костюм XVIII века.

Сильное историческое напряжение проходит через всю весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton. При этом креативный директор предпочел представить ее публике в соответствующих декорациях, в недрах Луврского музея со средневековым рвом, внутри которого был построен королевский дворец. Эффект был создан самый подходящий и впечатляющий.

Однако тема истории и межкультурных связей не единственная из тех, что волнуют Гескьера. Дизайнер хочет создавать современную одежду, соответствующую актуальным запросам клиенток. Для этого креативный директор Louis Vuitton обращается к востребованным сегодня спортивным мотивам и смешивает костюм XVIII с форменной спортивной одеждой.

Пальто фруктовых оттенков дизайнер отделывает парчой и вышитым шелком, а также традиционными для дома кожаными деталями, придающими образам скульптурности. Модельер работает с объединением разных фактур, от чего образы только выигрывают. Сам Гескьер свою коллекцию и используемые методики характеризует как «анахронизм с намеком на романтизм». Получилось очень интересно.