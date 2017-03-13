Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Осень, 2017

В новой коллекции Джону Гальяно захотелось быть боле реалистичным, для этого он убрал скульпутрность моделей, рекомбинировал фигуры и добавил необычных украшений.

1 / 31 Maison Margiela. Осень, 2017





























































В глубине души Джон Гальяно всегда остается классическим кутюрье, который верит в эксперимент и высокие идеи. Дизайнер считает, что художественные и неносибельные образы могут быть адаптированы к реальной жизни. Он также любит поп-культуру и в каждой коллекции воспевает некую диву, которая постоянно приобретает все новые черты. Однако чаще всего на практике одежда от Гальяно имеет мало общего с коммерческим успехом.

Новая коллекция для дома Maison Margiela говорит нам, что Гальяно все-таки хочется быть более реалистичным и утилитарным. Здесь дизайнер предлагает очень много образов, которые – пусть и с некоторой натяжкой – можно представить на улицах современного города. Джон обращается к драматичному образу Мэрилин Монро, но все же ему не удается раскрыть его в полной мере. Однако поп-дива в качестве источника вдохновения заставляет модельера придумывать более умную и функциональную одежд. Возможно, чтобы надеть ее, вам потребуется изрядная доля смелости, но все же в этом сезоне Гальяно более близок реальной жизни. Это старание не может не располагать к новым образам.