Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Осень, 2019

Новая коллекция Джона Гальяно составлена из изящных и минималистичных образов, в которых нашлось место и для традиционного для марки авангардизма.

В одном из выпусков своего подкаста Джон Гальяно говорит, что конечный продукт – не главное, создание одежды – это путешествие. По всей видимости, дизайнер забыл, что конечный продукт моды – это одежда, которую, в первую очередь, предполагается продавать и носить, а не выставлять в музее. Впрочем, его новая коллекция для Maison Margiela подтверждает все-таки эту мысль. Стиль и манера Галяно становятся постепенно более реалистичными, а создаваемая одежда не шокирует и не ставит в тупик. Осенне-зимние образы, хоть и все еще авангардны и сюрреалистичны, но все-таки изящны и вполне пригодны для ежедневной носки. Правда, клиенты бренда по-прежнему должны определенной смелостью. Особого шарма моделям придает неожиданный минимализм дизайнера, которого все мы знаем, как одного из самых креативных и щедрых.