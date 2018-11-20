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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Весна, 2019

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  • 20 Ноября 201810:59
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019, John Galliano

Джон Гальяно представил в Париже масштабную коллекцию, в которую, кроме женских, вошли и мужские образы. Впрочем, гендерное разграничение здесь довольно условно.

Работая над коллекциями для марки Maison Margiela, Джон Гальяно из сезона в сезон обращается к теме андрогинности. Вероятно, дизайнер является самым преданным поклонником этой идеи, при этом ему удается оставаться оригинальным в своих интерпретациях. Рассказывая о новой коллекции, Гальяно подчеркивает: «Я не пытаюсь заставить девушек выглядеть, как парни, или парней – выглядеть как девушки». Дизайнер просто планомерно вводит саму идею в модный контекст. И во многом благодаря ему эта концепция находится в центре внимания современной культуры. Однако коллекция Гальяно не так однобока: здесь нашлось место и аллюзиям на моду середины прошлого века, и прямым линиям минимализма, и привычному самому дизайнеру авангарду.

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