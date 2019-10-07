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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Весна, 2020

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  • 07 Октября 201911:06
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020, John Galliano

В новой коллекции Джон Гальяно препарирует наследие эпохи мировых войн, чтобы полнее раскрыть тему надежды.

Джон Гальяно – непревзойденный мастер исторической реинтерпретации в модной индустрии, однако дизайнер уже очень давно не обращался к этому методу. Поэтому показ новой коллекции Maison Margiela вызвал такой восторг у публики. Гальяно обратился к эпохе мировых войн XX века и пропустил ее через призму своего видения повседневной одежды. В комментариях журналистам модельер упомянул тему памяти, с которой работал, чтобы через одежду показать надежду современного человека на успешное и спокойное будущее. За последние несколько сезонов это, вероятно, лучшая коллекция Гальяно.

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