Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Весна-лето, 2018

В новой коллекции Джон Гальяно работает с темой гламура, игры и наслаждения, которое может подарить одежда.

1 / 34 Maison Margiela. Весна-лето, 2018



































































Создавая весенне-летнюю коллекцию Maison Margiela, Джон Гальяно вдохновлялся пейзажами жарких стран и блеском гламура. Дизайнер выбрал легкость и расслабленность в качестве главной темы, что создало эффект радости и наслаждения одеждой.

Большое внимание Гальяно уделяет кропотливой работе мастеров ателье Margiela и использует почти кутюрные элементы. При этом представленные дизайнером образы вполне годятся для активной жизни: от городских будней до отдыха у бассейна или конной прогулки. Очень важно, что стиль и самого Гальяно, и вверенного ему дома моды стал более реалистичным, практичным и коммерческим. Вероятно, модельер решил вести марку по новому пути.