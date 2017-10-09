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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Весна-лето, 2018

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  • 09 Октября 201710:48
Сюжеты: Martin Margiela, John Galliano, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

В новой коллекции Джон Гальяно работает с темой гламура, игры и наслаждения, которое может подарить одежда.

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  • Maison Margiela. Весна-лето, 2018

Создавая весенне-летнюю коллекцию Maison Margiela, Джон Гальяно вдохновлялся пейзажами жарких стран и блеском гламура. Дизайнер выбрал легкость и расслабленность в качестве главной темы, что создало эффект радости и наслаждения одеждой.

Большое внимание Гальяно уделяет кропотливой работе мастеров ателье Margiela и использует почти кутюрные элементы. При этом представленные дизайнером образы вполне годятся для активной жизни: от городских будней до отдыха у бассейна или конной прогулки. Очень важно, что стиль и самого Гальяно, и вверенного ему дома моды стал более реалистичным, практичным и коммерческим. Вероятно, модельер решил вести марку по новому пути.

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