Неделя моды в Париже: Miu Miu. Осень, 2017

В осенне-зимней коллекции Миучча Прада исследует безумие гламура при помощи пестрого искусственного меха, а также меняющееся понятие женственности.

1 / 51 Miu Miu. Осень, 2017





































































































Показ Miu Miu в этот раз напоминал безумный сон, главная роль в котором досталась искусственному меху. Вход, скамьи, колонны, парадная лестница и стены были покрыты фиолетовым мехом, что создавало довольно ироничное настроение. Ирония была заметна и в самой коллекции, основанной на длинношерстных пальто, пальто с меховыми воротниками и различными вариациями на тему шубы. При этом Миучча раскрасила мех в самые дикие, демонстративные оттенки: от синего и фиолетового до зеленого и желтого.

Впрочем, даже иронизируя, Прада остается первоклассным дизайнером и умело вызывает новыми фактурными образами теплые чувства. Модельный ряд у дизайнера получился преувеличенно женственным, в духе 1970-х годов. При этом Миучча усиливает безумие гламура, дополняя искусственный мех стразами и кристаллами. В целом, складывается ощущение, что эта великая итальянка пребывает в замечательном настроении, хотя Прада и подчеркивает: «Речь идет о безумии гламура в то время, когда мы стоим перед очень неопределенным будущим».