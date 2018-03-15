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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Miu Miu. Осень, 2018

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  • 15 Марта 201809:59
Сюжеты: Miu Miu, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Одну из самых классных и оригинальных коллекций будущего сезона в Париже продемонстрировала Миучча Прада.

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  • Miu Miu. Осень, 2018

Для новой коллекции своей второй линии итальянский дизайнер выбрала восьмидесятые в качестве источника вдохновения. Миучча вновь работает над образом сильной женщины, на этот раз обращаясь не к передовым технологиям, а к эстетике ретро. Прада остается верной себе: она веселится, создавая одежду, но не забывает о том, что современные девушки хотят одеваться не только стильно и оригинально, но и без ущерба собственному комфорту. Отсюда и преувеличенные объемы, и мягкие натуральные фактуры, и функциональный крой. Дизайнер щедро украшает новые образы принтами и яркими красками, порой играя на контрастах, но без итальянской чрезмерности. В итоге получилось то, к чему в этом сезоне стремились многие коллеги Миуччи, – повседневный гламур, который не отвлекает и не раздражает.

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