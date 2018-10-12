Неделя моды в Париже: Miu Miu. Весна, 2019

Еще одной одой сильной женщине на парижском подиуме стала очень современная коллекция Миуччи Прада.

Однако на этот раз коллекция итальянской марки не просто посвящена актуальным феминистским трендам, Миучча хочет идти на шаг впереди коллег и обращается еще и к этической стороне моды. Дизайнер создает для Miu Miu одежду, как всегда, элегантную и по-итальянски гламурную, но из экологичных тканей и материалов, подлежащих переработке. Свои соображения о том, как должна выглядеть современная мода, Прада продолжает и кастингом: в весенне-летнем шоу участвовали модели, чья внешность не укладывается в рамки представлений о классической красоте. За авангардную составляющую коллекции отвечает метод деконструкции, который Миучче обычно не свойственен. Сама же дизайнер, немного смутившая публику, подчеркивает: «Это современная красота, элегантность и очарование. То, что неоднократно разрушено, стоит в три раза дороже».