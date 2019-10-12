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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Miu Miu. Весна, 2020

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  • 12 Октября 201911:29
Сюжеты: Miu Miu, Весна-лето 2020, Неделя моды в Париже

Весенне-летняя коллекция молодежной линейки Миуччи Прада на этот раз состоит из реалистичных и очень женственных силуэтов.

О новой коллекции сама Прада сказала, что она структурированная, немного наивная, отчасти безвкусная, но очень функциональная. По мнению дизайнера, все это позволяет ее клиенткам реализовывать свою фантазию и создавать из представленных вещей новые образы. При этом модели из весенне-летней коллекции Miu Miu соединяют в себе реальную моду и кутюрную экстравагантность. Кроме того, Миучча использовала декор в ремесленных техниках и ручной работы, что придает образам большей выразительности и красоты.

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