Неделя моды в Париже: Miu Miu. Весна, 2020

Весенне-летняя коллекция молодежной линейки Миуччи Прада на этот раз состоит из реалистичных и очень женственных силуэтов.

О новой коллекции сама Прада сказала, что она структурированная, немного наивная, отчасти безвкусная, но очень функциональная. По мнению дизайнера, все это позволяет ее клиенткам реализовывать свою фантазию и создавать из представленных вещей новые образы. При этом модели из весенне-летней коллекции Miu Miu соединяют в себе реальную моду и кутюрную экстравагантность. Кроме того, Миучча использовала декор в ремесленных техниках и ручной работы, что придает образам большей выразительности и красоты.