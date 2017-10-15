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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Miu Miu. Весна-лето, 2018

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  • 15 Октября 201711:51
Сюжеты: Miu Miu, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

В этом сезоне Миучча Парда, как и многие ее коллеги, отошла от явных политических высказываний и предпочла вернуться к традициям своей второй линии.

Изначально марка Miu Miu задумывалась, как молодежная, яркая и дерзкая альтернатива более основательной Prada. В последние несколько сезонов Миучча, похоже, забыла об этом и вкладывала в коллекции молодежной линейки более серьезные и глубокие смыслы. Это, конечно же, не лучшим образом сказалось на коммерческом успехе бренда. В этом сезоне дизайнер исправляет ситуацию, хотя и не до конца отказывается от политики.

Последняя главным образом повлияла на кастинг шоу. Миучча Прада вывела на подиум моделей с экзотической внешностью, среди которых лишь малая часть отвечала традиционным европейским стандартам. Этот ход еще раз подчеркивает и расширение рамок моды, за которое выступает Миучча, и в очередной раз напоминает о смелости и дерзости бренда Miu Miu.

Что касается самой коллекции, то итальянский дизайнер определенно возвращается к корням: она использует романтические ретроэлементы, привлекательно сочетает женское и мужское, уродливое и красивое. Из всего это рождается определенная, свойственная только работам синьоры Прада экстравагантность и эксцентрика. Как и прежде, большое внимание дизайнер уделяет декоративным элементам и апеллирует к свободолюбивым и сексуальным 1970-м годам.

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