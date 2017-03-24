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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Mugler. Осень, 2017

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  • 24 Марта 201710:33
Сюжеты: Thierry Mugler, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

В осенне-зимней коллекции Mugler можно увидеть не только следование Давидом Кома традициям дома, но его увлечение звездами и другими небесными телами.

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  • Mugler. Осень, 2017

В новой коллекции Давид Кома отдал дань уважения основателю дома, однако обновил коды марки, добавив им актуальности и урбанистической направленности. Дизайнер создал зубчатые конструкции, которые явно напоминают о звездах, и сам назвал этот прием «деконструированными созвездиями». Особого внимания в коллекции заслуживают и усиленные линии плеч, и строгие угловатые линии, и вырезы, придающие образам резкости.

Кома также работал с блестящими фактурами, которые напоминают о звездном небе, плиссировками и роскошным кобальтовым оттенком, давно ставшим для Mugler фирменным цветом. Дизайнер создал целую линию асимметричных платьев и топов, которые дополнил оригинальными пластинчатыми вставками. Лучше всего выглядели скульптурные модели, напоминающие посадкой и силуэтом песочные часы.

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