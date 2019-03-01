Неделя моды в Париже: Mugler. Осень, 2019

Второе полноценное шоу Кейси Кэдуолладера для парижского дома состоялось за несколько дней до открытия ретроспективы марки в Монреальском музее.

Ко второму сезону в Mugler Кейси Кэдуолладер стал более смелым. Вероятно, дизайнера вдохновили отзывы критиков, или же он получил одобрение руководства. Создавая коллекцию сезона осень-зима 2019/20, Кейси добавил фирменному стилю парижского дома изрядной доли собственного вкуса. На удивление Mugler это пошло только на пользу. Теперь традиционные для французской марки скульптурные модели гармонично дополнены динамичной спортивной составляющей. Очевидно, что Кэдуолладер вспоминает о том, как работал в Acne Studios, где много внимания уделялось текстурам и тактильным ощущениям. Смешав все вместе, дизайнер получил совершенно новый – чувственный! – футуризм Mugler.