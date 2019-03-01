Вход
ADV
Интересно
Thierry Mugler (29)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Mugler. Осень, 2019

  • 90
  • 0
  • 01 Марта 201913:32
Сюжеты: Thierry Mugler, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Второе полноценное шоу Кейси Кэдуолладера для парижского дома состоялось за несколько дней до открытия ретроспективы марки в Монреальском музее.

Ко второму сезону в Mugler Кейси Кэдуолладер стал более смелым. Вероятно, дизайнера вдохновили отзывы критиков, или же он получил одобрение руководства. Создавая коллекцию сезона осень-зима 2019/20, Кейси добавил фирменному стилю парижского дома изрядной доли собственного вкуса. На удивление Mugler это пошло только на пользу. Теперь традиционные для французской марки скульптурные модели гармонично дополнены динамичной спортивной составляющей. Очевидно, что Кэдуолладер вспоминает о том, как работал в Acne Studios, где много внимания уделялось текстурам и тактильным ощущениям. Смешав все вместе, дизайнер получил совершенно новый – чувственный! – футуризм Mugler.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru