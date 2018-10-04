Неделя моды в Париже: Mugler. Весна, 2019

Одним из долгожданных дебютов прошедшей в Париже Недели моды стала первая коллекция Кейси Кэдуолладера для марки Mugler.

Дебютный показ дизайнера проходил без привычного для парижского дома моды размаха. На шоу присутствовало всего около 200 гостей. Правда, среди них было много звезд шоу-бизнеса и редакторов ведущих модных изданий. Коллекция оказалась такой же сдержанной – всего 27 образов. Однако сама одежда показалась собравшимся глотком свежего воздуха, в котором Mugler давно нуждался. Даже простые трикотажные платья у Кэдуолладера получились довольно эффектными. Особую ставку дизайнер сделал на сочетании разнородных фактур и цветов, однако по коллекции заметно, что это всего лишь первый – возможно, нерешительный – шаг Кейси на новом месте.