Неделя моды в Париже: Mugler. Весна-лето, 2018

О новой коллекции для парижского дома Давид Кома сказал, что она вдохновлена киногероинями в корсетах, сыгранными Брижит Бардо и Клаудией Кардинале.

1 / 33 Mugler. Весна-лето, 2018

































































Корсеты всегда были одной из основ образного ряда и всей эстетики Тьерри Мюглера. Конечно, в последние годы они чаще появлялись в сценическом гардеробе Бейонсе, а не на подиуме. Вероятно, пришло время для триумфального возвращения. Преследуя эту цель, Давид Кома делает главной темой весенне-летней коллекции корсеты, сделанные из разных материалов: от жестких со стеклянными элементами до денима. При помощи этой ретросоставляющей дизайнер создает силуэт песочные часы, правда, длину нарядов предпочитает все же минимальную. Его героиня как всегда полна силы, решительности и независимости, что по-прежнему смотрится ново и даже футуристически. Одна из лучших коллекций будущего сезона!