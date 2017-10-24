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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Mugler. Весна-лето, 2018

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  • 24 Октября 201712:15
Сюжеты: Thierry Mugler, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

О новой коллекции для парижского дома Давид Кома сказал, что она вдохновлена киногероинями в корсетах, сыгранными Брижит Бардо и Клаудией Кардинале.

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  • Mugler. Весна-лето, 2018

Корсеты всегда были одной из основ образного ряда и всей эстетики Тьерри Мюглера. Конечно, в последние годы они чаще появлялись в сценическом гардеробе Бейонсе, а не на подиуме. Вероятно, пришло время для триумфального возвращения. Преследуя эту цель, Давид Кома делает главной темой весенне-летней коллекции корсеты, сделанные из разных материалов: от жестких со стеклянными элементами до денима. При помощи этой ретросоставляющей дизайнер создает силуэт песочные часы, правда, длину нарядов предпочитает все же минимальную. Его героиня как всегда полна силы, решительности и независимости, что по-прежнему смотрится ново и даже футуристически. Одна из лучших коллекций будущего сезона!

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