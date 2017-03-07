Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Осень, 2017

Для будущего сезона Жюльен Доссена создал для парижского дома моды неожиданно уютную и комфортную коллекцию.

1 / 41 Paco Rabanne. Осень, 2017

















































































«Уют» – совсем не то слово, которое приходит на ум при упоминании дома Paco Rabanne. Традиционно имя дизайнера ассоциируется с авангардом в моде и силуэтах мало пригодных для носки. Однако сегодня, в 2017 году креативный директор дома Жюльен Доссена вдруг понял, что женщинам не нужны эксперименты, они хотят чувствовать себя комфортно и уверенно. Впрочем, о наследии Пако Рабанна дизайнер тоже не забыл.

Доссена продолжает изучать традиционные коды парижского дома, стараясь осовременить идеи Пако Рабанна, добавить им реалий дня настоящего. Во многом этой цели дизайнер добивается, используя элементы спортивного стиля, который идеально сочетается с привычным футуризмом марки. На этот раз Жюльен вводит в коллекцию легкий трикотаж и хлопчатобумажные ткани. Однако традиционный металлик никуда не исчез, правда, стал боле мягким и податливым. Из серебристых и золотых сеток дизайнер создает свои вариации на тему платья-кольчуги, когда-то придуманного основателем дома.