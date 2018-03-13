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Paco Rabanne (Пако Рабанн) (37)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Осень, 2018

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  • 13 Марта 201810:35
Сюжеты: Paco Rabanne (Пако Рабанн), Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Жюльен Доссена сосредоточился на архивах дома и представил в Париже коллекцию очень живых образов.

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  • Paco Rabanne. Осень, 2018

Легкость – это не то, с чем обычно ассоциируется имя Пако Рабанна. Однако Жюльену Доссена удалось переосмыслить фирменный стиль марки, убрать из него тяжеловесность и добавить легкости и воздушности. Дизайнер работает со знакомыми каждому футуристичными кольчугами, однако делает их не из металла, а из пластика. От этого все эти чешуйки и пайетки становятся еще более подвижными и игривыми. Минималистичные платья и туники смотрятся на моделях очень живо и энергично. Доссена также не впадает в глубокую ностальгию и апеллирует скорее к современному спортивному стилю, чем к ретро. Получилось очень классно!

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