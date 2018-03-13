Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Осень, 2018

Жюльен Доссена сосредоточился на архивах дома и представил в Париже коллекцию очень живых образов.

1 / 37 Paco Rabanne. Осень, 2018









































































Легкость – это не то, с чем обычно ассоциируется имя Пако Рабанна. Однако Жюльену Доссена удалось переосмыслить фирменный стиль марки, убрать из него тяжеловесность и добавить легкости и воздушности. Дизайнер работает со знакомыми каждому футуристичными кольчугами, однако делает их не из металла, а из пластика. От этого все эти чешуйки и пайетки становятся еще более подвижными и игривыми. Минималистичные платья и туники смотрятся на моделях очень живо и энергично. Доссена также не впадает в глубокую ностальгию и апеллирует скорее к современному спортивному стилю, чем к ретро. Получилось очень классно!