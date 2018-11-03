Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Весна, 2019

Жюльен Доссена создал коллекцию, вдохновленную путешествиями и смешением различных культур.

Весенне-летняя коллекция Paco Rabanne оказалась неожиданной в хорошем смысле. Креативный директор парижского дома моды выбрал путешествия по миру в качестве главного источника вдохновения и дополнил их своими вариациями на тему классических кодов марки. Доссена переосмыслил металлическую сетку-кольчугу, которая давно считается визитной карточкой бренда.

По большому счету муза новой коллекции дизайнера – это девушка родом из 1970-х годов. Однако она не просто живет в свое удовольствие и увлечена ярким гламуром, эта девушка любит путешествовать по миру. Отправная точка коллекции – многообразные и очень разносторонний Восток. Однако азиатскую экзотику с ее парчой и пейсли Жюльен Доссена превращает в то, что подойдет на каждый день.