Вход
ADV



Интересно
Paco Rabanne (Пако Рабанн) (39)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Весна, 2020

  • 155
  • 0
  • 07 Октября 201922:37
Сюжеты: Paco Rabanne (Пако Рабанн), Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Жюльен Доссена в этом сезоне радуется жизни и предлагает вдохновляться атмосферой праздника 1970-х годов.

За шесть лет работы на посту креативного директора Paco Rabanne Жюльен Доссена успел исследовать через создание одежды множество тем. Дизайнер вдохновлялся дивами кинематографа 1930-х, модниками 1980-х, 1950-ми с их наивностью и ребячливостью... На этот раз Доссена вдохновлен 1970-ми, отсюда и сердца, радуги и ромашки в коллекции. Однако все узнаваемые заимствования из стиля той эпохи, дизайнер гармонично уравновесил традиционными для дома кольчугами и металлизированными тканями,а также элементами мужского гардероба.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru