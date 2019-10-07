Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Весна, 2020

Жюльен Доссена в этом сезоне радуется жизни и предлагает вдохновляться атмосферой праздника 1970-х годов.

За шесть лет работы на посту креативного директора Paco Rabanne Жюльен Доссена успел исследовать через создание одежды множество тем. Дизайнер вдохновлялся дивами кинематографа 1930-х, модниками 1980-х, 1950-ми с их наивностью и ребячливостью... На этот раз Доссена вдохновлен 1970-ми, отсюда и сердца, радуги и ромашки в коллекции. Однако все узнаваемые заимствования из стиля той эпохи, дизайнер гармонично уравновесил традиционными для дома кольчугами и металлизированными тканями,а также элементами мужского гардероба.