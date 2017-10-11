Неделя моды в Париже: Paco Rabanne. Весна-лето, 2018

Жюльен Доссена продолжает вдохновляться славной эпохой диско, образом Грейс Джонс и философией Энди Уорхола.

Креативный директор Paco Rabanne не просто черпает вдохновение в культуре диско, он неизменно переосмысливает ее, пропускает через призму собственного вкуса и делает более современной. Героиня новой коллекции Жюльена Доссена – королева вечеринки одного из ночных клубов Нью-Йорка эпохи 1970-1980-х.

Сосредоточившись на эпохе диско, Доссена берет на вооружение текучесть трикотажных тканей и эластичность материалов, превращающих наряд во вторую кожу. Как ни странно, но многие элементы стиля 1970-1980-х до сих смотрятся актуально и вполне гармонично резонируют с современным гардеробом. Важно отметить, что Жюльен Доссена не делает ретро, он заимствует признаки прошлого и превращает их в шикарную одежду: от рубашек в пейсли и ультракоротких шортов до мерцающих и блестящих фактур, сетчатых тканей и обильной бахромы.