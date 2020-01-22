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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Paul Smith. Осень, 2020

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  • 22 Января 202022:29
Сюжеты: Paul Smith, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Юбилей своей марки Пол Смит отметил в Париже показом сдвоенной коллекции в духе современной классики.

В этом году марке Пола Смита исполнилось 50 лет. Отметил юбилей дизайнер в Париже большим показом сдвоенной коллекции, основанной на классических кодах британской моды и желании сделать костюм менее строгим. Чтобы подчеркнуть последнюю составляющую образов, Смит удлиняет силуэт, выпускает швы наружу, намеренно не обрабатывает края ткани и придает моделям дополнительного объема. Заигрывая с молодежной аудиторий, дизайнер много работает с денимом, украшенным фотопринтами, и создает плюшевые толстовки.

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