Неделя моды в Париже пройдет в привычном формате

В конце сентября в Париже стартует первая после карантинных ограничений Неделя моды.

Еще пару-тройку недель назад модные бренды и организаторы показов один за другим отказывались от оффлайн-мероприятий, выбирая трансляции и другие диджитал-возможности презентаций. Однако на днях стало известно, что Неделя моды в Париже сезона весна-лето 2021 состоится в традиционном формате. Показы пройдут с 28 сентября по 6 октября 2020 года.