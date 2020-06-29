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Неделя моды в Париже (1114)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже пройдет в привычном формате

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  • 29 Июня 202021:54
Сюжеты: Неделя моды в Париже

В конце сентября в Париже стартует первая после карантинных ограничений Неделя моды.

Еще пару-тройку недель назад модные бренды и организаторы показов один за другим отказывались от оффлайн-мероприятий, выбирая трансляции и другие диджитал-возможности презентаций. Однако на днях стало известно, что Неделя моды в Париже сезона весна-лето 2021 состоится в традиционном формате. Показы пройдут с 28 сентября по 6 октября 2020 года.

 
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