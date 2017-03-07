Неделя моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2017

На этот раз коллекция Рика Оуэнса совсем не выглядела зловеще, а его авангардный стиль стала более мягким.

1 / 40 Rick Owens. Осень, 2017















































































Рик Оуэнс знает, что его показ всегда будет вызывать самое пристальное внимание публики. Поэтому дизайнер неизменно привносит в него элемент скандальности и превращает шоу в некую церемонию. Однако на этот раз все обошлось малой кровью, и гостям не пришлось ломать головы над вопросом «Что же хотел сказать модельер новыми образами?» В целом, коллекция смотрится вполне органично, хотя головные уборы, придуманные Риком, все же немного обескураживают. Дизайнер использовал переработанные толстовки в качестве неких масок или паранджи, но делал это исключительно для того, чтобы дополнить и закончить и без того аутентичные образы. Этой же цели служат геометричные конструкции, которыми он украсил головы моделей.

За кулисами показа Оуэнс раздавал комментарии журналистам, рассказывая, что сегодня модные шоу – это некие духовные церемонии или обряды, объединяющие людей с одинаковыми целями. По всей видимости, одели в странных и бесформенных нарядах, вышедшие на подиум, являют собой, по мнению дизайнера, современных шаманов. Что ж, их наряды, основанные на игре максимальной длины, многослойности и объемов, смотрелись даже красиво. И как всегда у Рика, рассматривать эти образы можно бесконечно.