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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2018

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  • 12 Марта 201811:27
Сюжеты: Rick Owens, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В осенне-зимней коллекции Рик Оуэнс своими составными силуэтами ставит под сомнение закон всемирного притяжения.

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  • Rick Owens. Осень, 2018

Блестки, цветы, принты и вышивки – это не то, чего ждешь от коллекций Рика Оуэнса. На этот раз дизайнер остается верным себе и работает со спокойными фактурами нейтральных оттенков. Оставаясь минималистом и скорее архитектором, чем модельером, дизайнер в новой коллекции сомневается в том, что законы всемирного притяжения по-прежнему работают.

Как один из самых передовых людей нашего времени Оуэнс всеми силами противится идее, когда женщина красиво и блестяще наряжается, чтобы в итоге получить от мужчины заветное обручальное кольцо. При этом дизайнер все же задумывается над вопросами соблазнения, которое в наши дни #MeToo приобрело черты бега или танца на минном поле. Одно неверное движение и вас неправильно поймут. «Одежда – это способ общения и, конечно, соблазнения. Я просто думал о том, что все это значит сейчас?» – делился за кулисами показа Оуэнс.

Льняное полотно, войлок и верблюжья шерсть, которые стали любимыми материалами дизайнера, – это основа скульптур, которые создает Рик. Он упаковывает женское тело в эти мягкие и фактурные ткани, давая женщине комфорт и чувство защиты. Тело полностью поглощено этими слоями и многосоставными образами, что не может не придать силы и уверенности в себе. Оуэнс делает ставку на интеллект, а не на внешнюю красоту. Как всегда, получилось концептуально и… все же красиво.

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