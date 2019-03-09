Неделя моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2019

Новая коллекция Рика Оуэнса показала, что за жесткой и темной внешностью дизайнера скрывается нежная душа кутюрье.

В последнее время мистер Рик Оуэнс работал над книгой о Ларри Легаспи, нью-йоркском дизайнере 1970-х, который создавал костюмы для Грейс Джонс, Funkadelic и Kiss. Именно он оказал формирующее влияние на молодого Оуэнса, написавшего в книге: «Легаспи помог освободить многих детей таких, как я». Неудивительно, что и новая коллекция Рика вдохновлена творчеством учителя. Эстетическая опора осенне-зимних образов Рика Оуэнса – это смесь откровенной чувственности и гламурной классикой. Конечно же, здесь присутствует и огромная доля рок-н-ролла! Ремни, молнии, кожа, объемный декор, драпировки – все одновременно смотрится очень современно и как реверанс эпохи глэма.