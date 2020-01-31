Неделя моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2020

В этом сезоне Рик Оуэнс решил изменить своему традиционному стилю и создал забавную коллекцию, в которой значительно меньше перформанса и театральных жестов.

Правда, даже решив побыть не таким мрачным, как обычно, дизайнер все равно относится к окружающему миру, как к сцене или огромному танцполу. Даже выпустив «другую» коллекцию, Рик Оуэнс по-прежнему рассуждает о хаосе. Чтобы упорядочить хаос, он «хотел упростить вещи и сделать их более изящными». Поэтому Оуэнс вдохновляется «графикой обнаженной кожи» и преувеличенными формами и делает вещи более простыми, но яркими.