Неделя моды в Париже: Rick Owens. Весна, 2019

Рик Оуэнс превратил показ весенне-летней коллекции в настоящий шабаш – с факелами и костром, разбитом во дворе парижского Дворца Токио.

Рик Оуэнс продолжает оставаться главным нигилистом модной индустрии. В разведенном на показе огне он символически сжигает свои связи с Америкой, где на калифорнийском побережье прошла его идиллическая юность. Отсюда и походные сапоги в сочетании с обрезанными джинсами. Объясняя концепцию новой коллекции и шоу, дизайнер также добавляет, что вдохновлялся русским конструктивизмом и творчеством Владимира Татлина. При этом Оуэнс говорит об утопии коммунизма, которую необходимо сжечь.

Из всей это мешанины Рику удается вычленить что-то главное, пропустить через свое сознание и превратить в мощную и блистательную коллекцию. Вокруг пылающей «татлинской» башни прошел парад ведьм в парках и куртках с капюшонами, рваном дениме и бюстгальтерах. Силуэты у Оуэнса на этот раз укороченные, с острыми углами и резкими линиями. Венчают все это головные уборы из проволоки и очки, превращающие моделей в насекомых. Драпировки платьев дизайнер отделывает бахромой, а грубые текстуры смягчает геометрическими вырезами.