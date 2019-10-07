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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Rick Owens. Весна, 2020

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  • 07 Октября 201910:50
Сюжеты: Rick Owens, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

В этом сезоне дизайнер приглашает нас в путешествие во времени, в гости к древнему племени микстеков, живших В Южной Америке.

Весенне-летний показ Рика Оуэнса прошел в Пале де Токио и оказался на удивление кинематографичным. Гости шоу переместились в атмосферу старых фильмах о древних индейцах. На знаменитую лестницу дворца вышли манекенщицы, чьи наряды напоминали облачения жриц со всеми непременными атрибутами. В декоре Оуэнс использовал фольклорные элементы, блестки и объемные кутюрные детали. Получилось очень красиво, странно для дизайнера реалистично и... жизнерадостно.

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