Неделя моды в Париже: Rick Owens. Весна, 2020

В этом сезоне дизайнер приглашает нас в путешествие во времени, в гости к древнему племени микстеков, живших В Южной Америке.

Весенне-летний показ Рика Оуэнса прошел в Пале де Токио и оказался на удивление кинематографичным. Гости шоу переместились в атмосферу старых фильмах о древних индейцах. На знаменитую лестницу дворца вышли манекенщицы, чьи наряды напоминали облачения жриц со всеми непременными атрибутами. В декоре Оуэнс использовал фольклорные элементы, блестки и объемные кутюрные детали. Получилось очень красиво, странно для дизайнера реалистично и... жизнерадостно.