Неделя моды в Париже: Rick Owens. Весна-лето, 2018

Новой коллекцией Рик Оуэнс не собирался никого шокировать, дизайнер, наоборот, демонстрирует элегическое и спокойное настроение.

После серии скандалов, которыми сопровождались показы Рика Оуэнса еще пару лет назад, дизайнер, кажется, наконец ощущает себя в гармонии с окружающим миром. Рик всерьез задумался о своей репутации и пересматривает имидж темного князя моды и певца смерти. Оставаясь романтиком, в новой коллекции модельер элегичен и спокоен, а вошедшие в нее образы – хоть и отдаленно – ассоциируются с благородством и царственной красотой.

Весенне-летние образы Рика Оуэнса также вызывают ассоциации с древнегреческими статуями: порой модели на подиуме напоминали античных богинь, а декорации – стены храма. атмосферу усиливал и авангардный саундтрек, представляющий собой треки с нового альбома жены модельера Мишель Лами. Модели же из новой коллекции традиционно для Рика построены на минимализме, деконструкции одежды и многослойности. Многие детали напоминали мешковатые жреческие тоги, однако этот экскурс в историю античности модельер все же дополнил современным спортом.