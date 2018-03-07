Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Осень, 2018

Энтони Ваккарелло продемонстрировал в Париже объединенную коллекцию, которую критики назвали сильной и умной.

1 / 87 Saint Laurent. Осень, 2018













































































































































































Второй сезон Энтони Ваккарелло в Saint Laurent получился многословным и ярким. Модели эффектно смотрелись на подиуме на фоне Эйфелевой башни и заставили гостей показа на 15 минут забыть обо всем. Работая с архивами дома, дизайнер вдохновлялся русской коллекцией Ива Сен-Лорана, что становится очевидным буквально сразу, и что подтвердил сам Энтони за кулисами шоу. Критики поспешили назвать новые образы сильными и умными, хотя они все же не растеряли традиционной для марки богемности и даже приобрели заметный налет стритстайла. Как всегда, в центре внимания ультракороткие силуэты, самые разные вариации на тему смокинга, блеск, кожа и утонченные силуэты. Коллекция, которой хочется любоваться подольше.