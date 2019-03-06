Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Осень, 2019

Одним из самых запоминающихся шоу парижской Недели стала презентация новой коллекции Энтони Ваккарелло.

Дизайнер превратил выставочное пространство YSL в подиум с темным туннелем. Здесь пульсировали сотни лампочек, отражающиеся во множестве зеркал и создающие совершенно фантастический эффект. Под конец шоу гости не видели самих моделей, зато перед ними мерцали флуоресцентные детали одежды. Похоже, что Ваккарелло соскучился по круглосуточным вечеринкам 1980-х.

О ностальгии дизайнера говорят и прямолинейные силуэты, и огромные объемы плеч, и ультракороткие юбки и платья. Энтони будто бы вспоминает золотую эпоху парижского дома моды и его легендарных клиенток – Катрин Денев, Бьянку Джаггер и Бетти Катру. Дизайнер так и сказал за кулисами показа: «Все начиналось с плеча».