Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Весна, 2019

Энтони Ваккарелло продолжает эксплуатировать тему откровенной и подчеркнутой сексуальности и делает это как никто эффектно.

Финансовая отчетность дома Saint Laurent говорит сама за себя. Пригласив Энтони Ваккарелло на пост креативного директора, руководство марки только выиграло: оборот компании во втором квартале этого года увеличился на невероятных 20%! Естественно, что такие показатели дают Ваккарелло полную свободу творчества. Дизайнер легко отказывается от работы с архивами парижского дома моды и делает ставку на свое видение. В центре внимания Энтони подчеркнутая и даже агрессивная сексуальность, которую он перенес из стиля собственного бренда и Versace Versus, который возглавлял еще совсем недавно. При этом модели из новой коллекции Saint Laurent выглядят по-французски богемно. Аудитория марки заметно помолодела, что читается и в моделях супермини, и в вырезах, и страсти дизайнера к блестящим материалам. Ваккарелло прямолинейно напоминает нам о том, что жизнь – это праздник, которым надо наслаждаться здесь и сейчас.