Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Весна-лето, 2018

Энтони Ваккарелло продолжает смешивать в коллекциях Saint Laurent самые противоречивые мотивы: от бунтарского духа рок-н-ролла до неприкрытой вульгарности.

1 / 91 Saint Laurent. Весна-лето, 2018





















































































































































































Креативный директор парижского дома показал в Париже коллекцию, в которой все было сделано правильно. Новые образы смотрятся дерзко и сексуально, хотя Ваккарелло балансирует на тончайшей грани. Дизайнер не стесняется использовать наработки Эди Слимана и Тома Форда, но представляет на подиуме свое видение гиперсексуальности.

В весенне-летний сезон Энтони Ваккарелло предлагает девушкам быть смелее и максимально обнажать ноги. Минимальные шорты дизайнер обрамляет пышным верхом, украшенным изобилием блесток и перьев, которое имитирует вечернюю одежду. Смотрится все это довольно экстравагантно и полнее отвечает духу Saint Laurent. Главное – парижский дом моды по-прежнему не теряет своего шика и смелого взгляда на моду.