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Yves Saint Laurent (203)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Весна-лето, 2018

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  • 09 Октября 201710:59
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Энтони Ваккарелло продолжает смешивать в коллекциях Saint Laurent самые противоречивые мотивы: от бунтарского духа рок-н-ролла до неприкрытой вульгарности.

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  • Saint Laurent. Весна-лето, 2018

Креативный директор парижского дома показал в Париже коллекцию, в которой все было сделано правильно. Новые образы смотрятся дерзко и сексуально, хотя Ваккарелло балансирует на тончайшей грани. Дизайнер не стесняется использовать наработки Эди Слимана и Тома Форда, но представляет на подиуме свое видение гиперсексуальности.

В весенне-летний сезон Энтони Ваккарелло предлагает девушкам быть смелее и максимально обнажать ноги. Минимальные шорты дизайнер обрамляет пышным верхом, украшенным изобилием блесток и перьев, которое имитирует вечернюю одежду. Смотрится все это довольно экстравагантно и полнее отвечает духу Saint Laurent. Главное – парижский дом моды по-прежнему не теряет своего шика и смелого взгляда на моду.

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