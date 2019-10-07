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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Schiaparelli. Весна, 2020

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  • 07 Октября 201910:38
Сюжеты: Schiaparelli, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Дэниел Розберри дебютировал в качестве креативного директора марки с инсталляцией в честь Эльзы Скиапарелли и его собственного детства.

Гости, собравшиеся на дебютное шоу Дэниела Розберри, были вознаграждены неожиданным зрелищем. Дизайнер представил десять тотемов, напоминающих женские фигуры и сделанные из повседневных предметов типа фенов и чаш с золотыми рыбками. Однако это был только фон для демонстрации самой коллекции, созданной как дань уважения Эльзе Скиапарелли. Как и следуют талантливому и самобытному дизайнеру, Розберри лишь вдохновляется традициями и пропускает их через свои личные детские воспоминания. В итоге получилась великолепная и многообещающая коллекция pret-a-couture.

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