Неделя моды в Париже: Schiaparelli. Весна, 2020

Дэниел Розберри дебютировал в качестве креативного директора марки с инсталляцией в честь Эльзы Скиапарелли и его собственного детства.

Гости, собравшиеся на дебютное шоу Дэниела Розберри, были вознаграждены неожиданным зрелищем. Дизайнер представил десять тотемов, напоминающих женские фигуры и сделанные из повседневных предметов типа фенов и чаш с золотыми рыбками. Однако это был только фон для демонстрации самой коллекции, созданной как дань уважения Эльзе Скиапарелли. Как и следуют талантливому и самобытному дизайнеру, Розберри лишь вдохновляется традициями и пропускает их через свои личные детские воспоминания. В итоге получилась великолепная и многообещающая коллекция pret-a-couture.