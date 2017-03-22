Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Осень, 2017

Создавая новую коллекцию, Жюли де Либран объединила творческий дух парижского дома с собственным видением будущего сезона.

1 / 46 Sonia Rykiel. Осень, 2017



























































































Соня Рикель по-прежнему остается главной музой созданного ею дома. Эта сильная и независимая женщина из сезона в сезон становится главной героиней марки, хотя Жюли де Либран, безусловно, вносит в стиль Sonia Rykiel много своего. На этот раз дизайнер попала под обаяние художницы Ники де Сен-Фалль и ее ново-реалистичных работ. Объединив стиль Сони и Ники, креативный директор марки рассказала: «Я очень люблю то, как обе эти женщины использовали свой творческий потенциал и как они выражали свои мысли и идеи».

При ближайшем рассмотрении оказывается, что и Рикель и де Сен-Фалль объединяет страсть к цвету. Этот подход привлекает и де Либран, которая использовала находки художницы, однако не только в виде принтов, но и в вышивке и декоре из перьев. В этом сезоне одежда парижского дома стала холстом, на который Жюли выплеснула свои фантазии. Что касается модельного ряда, то дизайнер работала с классикой марки: цыганские платья, трикотаж, костюмы, тренчи. В некоторых моделях можно было увидеть преувеличенные рукава и романтичные оборки.