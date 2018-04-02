Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Осень, 2018

Новая коллекция парижского дома оказалась ретроспективой, посвященной 50-летию марки.

1 / 65 Sonia Rykiel. Осень, 2018

































































































































В этом году парижский дом моды Sonia Rykiel празднует 50-летие своей истории. Новая коллекция стала итогом и предлагает нам еще раз обратить взор в яркое прошлое. Легенда моды Соня Рикель никогда не работала с шикарным стилем или глубокой задумчивостью. Ее стиль всегда оставался радостным и ярким, немного легкомысленным. Соня всегда заставляла улыбаться и наслаждаться жизнью. Все эти характеристики присущи и новой осенне-зимней коллекции, посвященной юбилею дома.

Жюли де Либран, стоящая сегодня у руля марки, вспомнила все самое важное, что происходило с Sonia Rykiel за эти 50 лет, во многом осовременила стиль бренда и сделала его актуальным. На подиум дизайнер выпустила модели, в которых мы угадываем манеру самой Сони. Тут есть любимый основательницей марки трикотаж, полоски разного калибра, некая неуловимая, но ощущаемая чисто французская литературность, креативность и страсть к жизни. Это была одна из самых значимых и красивых коллекций парижской Недели.