Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Весна, 2019

На показе новой коллекции парижского дома моды на подиум вышли модели, изображающие реальные семьи.

Концепция уличной моды приобрела на шоу совершенно новый акцент. Показ коллекции был приурочен к недавнему переименованию одной из улиц близ бульвара Распай в честь основательницы дома моды – Allee Sonia Rykiel. В честь такого события Жюли де Либран провела шоу в формате семейной прогулки: на подиум вышли модели, изображающие реальные семьи. Реалистичность весенне-летних образов дополняла идею. Трикотаж, свитера, свободные формы, полоски макраме ручной работы… Марка продолжает развивать свои любимые темы и делает это вполне успешно. Это снова о Париже и снова в память о великой Соне Рикель.