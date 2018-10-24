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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Весна, 2019

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  • 24 Октября 201812:01
Сюжеты: Sonia Rykiel, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

На показе новой коллекции парижского дома моды на подиум вышли модели, изображающие реальные семьи.

Концепция уличной моды приобрела на шоу совершенно новый акцент. Показ коллекции был приурочен к недавнему переименованию одной из улиц близ бульвара Распай в честь основательницы дома моды – Allee Sonia Rykiel. В честь такого события Жюли де Либран провела шоу в формате семейной прогулки: на подиум вышли модели, изображающие реальные семьи. Реалистичность весенне-летних образов дополняла идею. Трикотаж, свитера, свободные формы, полоски макраме ручной работы… Марка продолжает развивать свои любимые темы и делает это вполне успешно. Это снова о Париже и снова в память о великой Соне Рикель.

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