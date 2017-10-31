Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Весна-лето, 2018

Жюли де Либран представила на Неделе моды в Париже универсальную, но при этом чувственную и очень женственную коллекцию.

1 / 56 Sonia Rykiel. Весна-лето, 2018















































































































Жюли де Либран показала в Париже коллекцию, полную переливающихся текстур, вышивок и оборок. Образы получились очень романтичными и женственными и больше напоминают о круизном сезоне. Однако, традиционно для дома Sonia Rykiel, главный акцент здесь сделан на французском шике, изобретательницей которого во многом и была легендарный модельер.

Де Либран работает с разными составляющими, сочетая строгие и квадратные формы жакетов и курток с текучими платьями. Особое место в коллекции занимает трикотаж, который стал еще более тонким и изящным. Короткие шорты, прозрачные фактуры, сексуальные купальники, рубашки и брюки из шелка обещают жаркое лето 2018 года. Карамельная цветовая гамма напоминает о ярком солнце, хотя и выглядит довольно спокойно.