Вход
ADV
Интересно
Sonia Rykiel (61)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Весна-лето, 2018

  • 53
  • 0
  • 31 Октября 201720:57
Сюжеты: Sonia Rykiel, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Жюли де Либран представила на Неделе моды в Париже универсальную, но при этом чувственную и очень женственную коллекцию.

1 / 56
  • Sonia Rykiel. Весна-лето, 2018

Жюли де Либран показала в Париже коллекцию, полную переливающихся текстур, вышивок и оборок. Образы получились очень романтичными и женственными и больше напоминают о круизном сезоне. Однако, традиционно для дома Sonia Rykiel, главный акцент здесь сделан на французском шике, изобретательницей которого во многом и была легендарный модельер.

Де Либран работает с разными составляющими, сочетая строгие и квадратные формы жакетов и курток с текучими платьями. Особое место в коллекции занимает трикотаж, который стал еще более тонким и изящным. Короткие шорты, прозрачные фактуры, сексуальные купальники, рубашки и брюки из шелка обещают жаркое лето 2018 года. Карамельная цветовая гамма напоминает о ярком солнце, хотя и выглядит довольно спокойно.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru