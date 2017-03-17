Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Осень, 2017

В новой коллекции Стелла Маккартни обращается к асимметрии и большим объемам, при этом дизайнер не расстается с традиционными для нее минимализмом и спортом.

1 / 39 Stella McCartney. Осень, 2017













































































Стиль, который создает и транслирует Маккартни, можно охарактеризовать как практичный шик. С одной стороны, в коллекциях дизайнера, как правило, все очень просто; с другой же, в них всегда есть ощутимое благородство и некая британская правильность. В этом сезоне Стелла также обратилась к актуальным социальным темам, хотя и сделала это тактично, без громких политических заявлений.

Об образах осенне-зимней коллекции сама Маккартни сказала: «Вера и любовь вдохновили меня на создание этой коллекции. Мне бы хотелось в своей работе отразить то хорошее, что есть в людях. Мое сообщение понятно. Я хочу объединить людей в том, что я делаю, и политика, конечно, является частью этого». Упомянув о политике, Стелла имела в виду феминизм, которого очень много в новой коллекции. Однако дизайнеру удается сохранить и собственный фирменный почерк, и рассказать о проблеме, и не вызвать у гостей шоу головной боли от приевшейся темы.

Стелла Маккартни посвящает коллекцию современным сильным женщинам. Однако о женской силе дизайнер говорит не лозунгами или, как, например, Оливье Рустен, через секс. Стелла обращается к крою и портновскому мастерству, не забывая о своей профессии. Маккартни создает одежду для реальных женщин из плоти и крови. Она прекрасно знает своих клиенток и то, в каком режиме проходит их повседневная жизнь. Поэтому модельер очень уверена в себе, что чувствуется в новых объемных конструкциях.

Однако без некоторой доли юмора не обошлось! Стелла делает женскую грудь главным символом коллекции и всячески ее акцентирует. Даже трикотажные модели здесь имеют усиленную линию груди, созданную под впечатлением от легендарного конусообразного бюстгальтера Готье. Впрочем, Стелла остается тактичной и не сползает в гротеск.