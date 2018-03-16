Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Осень, 2018

В новой коллекции Стелла Маккартни работает с деконструкцией и представляет собственное понимание практичного шика.

Осенне-зимняя коллекция Стеллы Маккартни некоторым критикам показалась скучноватой. Однако при ближайшем рассмотрении новые образы обнажают талант дизайнера и представляют его неожиданные стороны. На этот раз Стелла предстает перед нами в образе скульптора, который деконструирует одежду, а затем из разрозненных частей собирает новую, непохожую на то, что было до. При всем этом дизайнер придумывает образы, в первую очередь, комфортные. Для этого она использует натуральные мягкие ткани, кружева и принты портреты. Маккартни вдруг превратилась в смелого экспериментатора и даже объединила женскую и мужскую части будущего сезона.