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Stella McCartney (147)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Осень, 2018

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  • 16 Марта 201818:03
Сюжеты: Stella McCartney, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции Стелла Маккартни работает с деконструкцией и представляет собственное понимание практичного шика.

Осенне-зимняя коллекция Стеллы Маккартни некоторым критикам показалась скучноватой. Однако при ближайшем рассмотрении новые образы обнажают талант дизайнера и представляют его неожиданные стороны. На этот раз Стелла предстает перед нами в образе скульптора, который деконструирует одежду, а затем из разрозненных частей собирает новую, непохожую на то, что было до. При всем этом дизайнер придумывает образы, в первую очередь, комфортные. Для этого она использует натуральные мягкие ткани, кружева и принты портреты. Маккартни вдруг превратилась в смелого экспериментатора и даже объединила женскую и мужскую части будущего сезона.

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