Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Весна, 2019

Создавая весенне-летнюю коллекцию, Стелла Маккартни работала с контрастными сочетаниями силы и мягкости.

Стелла Маккартни – прагматик от моды. Каждая ее коллекция — это набор реалистичных образов для женщин, а теперь и для мужчин. Весенне-летний сезон не стал исключением, и дизайнер представила в Париже умную и стильную одежду. При этом в коллекции четко ощущается оригинальный стиль самой Маккартни, строящийся на оппозиционном отношении к мейнстриму, но и без перегибов в сторону панка или авангарда. На подиум Стелла выпустила модели, большая часть которых была основана на сочетании противоположностей: силы и мягкости, грубости и женственности. Дизайнер умело работает с очень разными фактурами и в итоге они не противоречат друг другу, а смотрятся вполне гармонично. Одна из самых красивых находок – декор с мозаичными мотивами. Также привлекают взгляд вертикальные молнии.