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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Весна, 2019

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  • 18 Октября 201819:17
Сюжеты: Stella McCartney, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Создавая весенне-летнюю коллекцию, Стелла Маккартни работала с контрастными сочетаниями силы и мягкости.

Стелла Маккартни – прагматик от моды. Каждая ее коллекция — это набор реалистичных образов для женщин, а теперь и для мужчин. Весенне-летний сезон не стал исключением, и дизайнер представила в Париже умную и стильную одежду. При этом в коллекции четко ощущается оригинальный стиль самой Маккартни, строящийся на оппозиционном отношении к мейнстриму, но и без перегибов в сторону панка или авангарда. На подиум Стелла выпустила модели, большая часть которых была основана на сочетании противоположностей: силы и мягкости, грубости и женственности. Дизайнер умело работает с очень разными фактурами и в итоге они не противоречат друг другу, а смотрятся вполне гармонично. Одна из самых красивых находок – декор с мозаичными мотивами. Также привлекают взгляд вертикальные молнии.

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