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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Весна, 2020

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  • 03 Октября 201911:06
Сюжеты: Stella McCartney, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

В Париже британский дизайнер представила одну из лучших на данный момент своих коллекций, вдохновленную рассерженными женщинами.

Атмосфера показа Стеллы Маккартни внушала оптимизм и радость: фоном для показа послужили сменяющие друг друга кадры, демонстрирующие совокупляющихся представителей бесчисленных видов. Шоу Маккартни прекрасно оживило стены Опера Гарнье и внушило многим гостям надежду: «Если мы и движемся к вымиранию, давайте сейчас хорошо проведем время с Матерью-Землей». При этом не стоит забывать, что весенне-летняя коллекция Стеллы оказалась самой устойчивой за всю историю ее марки, но при этом и очень красивой.

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