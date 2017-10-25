Неделя моды в Париже: Stella McCartney. Весна-лето, 2018

Для будущего сезона Стелла Маккартни предложила коллекцию образов с акцентом на преувеличенные объемы и яркие краски.

Новая коллекция Стеллы Маккартни производит успокаивающее действие, хотя сами модели совсем не кажутся ровными. Весенне-летние образы полны динамики, игры дизайнера с разными объемами и ярких красок. Маккартни продолжает изучать классический крой и перерабатывает его на новый лад, поэтому в коллекции так много брючных комплектов. Модельер также предлагает струящиеся юбки максимальной длины из тафты. В качестве верха к ним идут жакеты из денима и хлопчатобумажной ткани. Получаемый контраст смотрится оригинально и фактурно.

Что касается материалов, то особого внимания в коллекции заслуживает развитие Стеллой мысли об отказе от использования натуральной кожи. При этом некоторые вещи и аксессуары не отличить от их неэтичных собратьев. Вдохновляется дизайнер леопардом, змеей и замшей.