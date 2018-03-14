Неделя моды в Париже: Thom Browne. Осень, 2018

В новой коллекции Том Браун предстает сразу в двух ипостасях: в качестве скульптура-конструктивиста и историка от моды.

Главным материал осенне-зимней коллекции Тома Брауна снова стала серая фланель. Мы привычно относимся к этой ткани как к вынужденному выбору офисных работников, но в мире Брауна она является тем, из чего создаются мечты. Дизайнер вооружается своим мастерством, амбициями и упорством и создает из серых отрезов скульптуры, достойные исторических садов Парижа.

Том вдохновлен образами Марии Антуанетты и ее придворных, но переиначивает их стиль на современный лад. Любимых модельером укороченных брюк в коллекции практически нет, но жакеты и пиджаки, квадратные формы и преувеличенные резкие линии отсались на своих местах. Браун работает как конструктивист, а мягкая ткань в его руках превращается в жесткий материал. Впрочем, дизайнер смягчает настроение коллекции шелковым муаром и тюлем. Одна из лучших коллекций будущего сезона.