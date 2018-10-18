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Thom Browne (24)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Thom Browne. Весна, 2019

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  • 18 Октября 201815:18
Сюжеты: Thom Browne, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Новая коллекция Тома Брауна вызвала восхищение у парижской публики: в этот раз дизайнер оказался совершенно непредсказуемым.

Первое в весенне-летней коллекции Брауна, что бросается в глаза и не может не вызвать восторг, – это, конечно, отказ дизайнера от его фирменной серой гаммы в пользу ярких цветов. Большинство образов собрано из двух-трех оттенков и щедро украшены принтами на морскую тематику. Кроме того, Том работал с кутюрными техниками и собирал одежду вручную, что подчеркнул через асимметричный крой, необработанные края и грубые внешние швы. Однако модельер делает и политическое заявление: нарушенные пропорции и деконструкция у него выступают в качестве метафоры женоненавистничества, на которое Браун хочет обратить внимание современного общества. Для усиления эффекта он также закрывает лица моделей, лишая их голоса, и связывает руки декоративными элементами.

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