Вход
ADV



Интересно
Thom Browne (28)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Thom Browne. Весна, 2020

  • 76
  • 0
  • 07 Октября 201910:48
Сюжеты: Thom Browne, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Дизайнер пропустил великолепные платья XVIII века через стиль Восточного побережья.

Все что делает Том Браун абсолютно безупречно с точки зрения техники и продуманности. К аутичному панку дизайнера у кого-то и могут возникнуть вопросы, но то, как он работает с силуэтами и тканями вызывает только восторг. На этот раз Браун создает скульптурные наряды, в которых намешал барокко, панк-рок, эстетику атлантического побережья Америки и деконструктивизм, но сделал это с присущим ему портняжным мастерством, рожденным на Севил-Роу. Отдельного внимания заслуживает многочисленный сложный декор моделей: от принтов до объемных деталей и наслоений.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru