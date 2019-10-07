Неделя моды в Париже: Thom Browne. Весна, 2020

Дизайнер пропустил великолепные платья XVIII века через стиль Восточного побережья.

Все что делает Том Браун абсолютно безупречно с точки зрения техники и продуманности. К аутичному панку дизайнера у кого-то и могут возникнуть вопросы, но то, как он работает с силуэтами и тканями вызывает только восторг. На этот раз Браун создает скульптурные наряды, в которых намешал барокко, панк-рок, эстетику атлантического побережья Америки и деконструктивизм, но сделал это с присущим ему портняжным мастерством, рожденным на Севил-Роу. Отдельного внимания заслуживает многочисленный сложный декор моделей: от принтов до объемных деталей и наслоений.