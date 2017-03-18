Неделя моды в Париже: Valentino. Осень, 2017

Пьерпаоло Пиччиоли на этот раз работал с очень разными темами, объединив викторианские мотивы и дизайнерские движения восьмидесятых.

1 / 61 Valentino. Осень, 2017

























































































































По его собственному признанию, начиная работу над новой коллекцией, Пьерпаоло Пиччиоли задался вопросом: «Что нового можно придумать сегодня?». Ответ очевиден: все уже придумано, а современным дизайнерам остается лишь переосмысливать достижения прошлого, обновляя их и комбинируя между собой. Так дизайнер пришел к идее по-новому осмыслить романтизм, сделать его более реалистичным.

Двигаясь вперед, Пиччиоли использует изысканно украшенный шелк, который сегодняшние женщины могут использовать повседневно. Эту основу дизайнер дополняет довольно разнородными мотивами викторианской эпохи и восьмидесятых. В итоге получились демократичные (насколько это возможно для Valentino) образы. Пьерпаоло мастерски работает с цветом и графикой и сосредотачивает свое внимание на дневной одежде. Целомудренные силуэты платьев, часто с высоким горлом и длинными рукавами, закрывают колени, но открывают лодыжки. Воздушные складки шелка отвечают динамикой каждому шагу моделей, что смотрится очень живо.