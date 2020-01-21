Неделя моды в Париже: Valentino. Осень, 2020

В сезоне когда большинство дизайнеров предлагают свежие интерпретации мужского костюма, Пьерпаоло Пиччоли сделал акцент на лаконичном крое и таком же декоре.

На показе в Valentino в Париже в этот раз царила романтика. По саундтрек FKA Twigs Пьерпаоло Пиччоли представил мягкие и расслабленные модели, многие из которых украсил цветочным принтом. Мотив был заимствован из фотоархивов Инес ван Ламсвеерде и Винудха Матадина, причем дизайнер воплотил его в различных техниках: от вышивки до трехмерных аппликаций. Черно-белые цветы распустились на лаконичных черных пальто и костюмах, созданных для простоты движений и адресованных новому поколению, воспитанному на стритстайле.