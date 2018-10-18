Неделя моды в Париже: Valentino. Весна, 2019

Пьерпаоло Пиччоли представил в Париже коллекцию, пропитанную свободой, творчеством и американским духом.

Работая над весенне-летней коллекцией Valentino, Пьерпаоло Пиччоли вдохновлялся творческой свободой и желанием перенести кутюр в повседневную жизнь. Дизайнер вспомнил о группе художников, которые в начала XX основали колонию Маверик в живописном местечке Вудсток, штат Нью-Йорк. Пьерпаоло пояснил журналистам, что эти люди не имели возможности свободно самовыражаться в городах, поэтому и отправились на поиски рая на Земле. Современная же жизнь зачастую не дает нам такой возможности, поэтому обрести свободу модельер предлагает при помощи представленных образов.

На подиум Пиччоли вывел очень красивые модели, полные легкости и спонтанности. Дизайнер работал с разными объемами, которые создавал из кружева и микса шелка и хлопка. При этом в новой коллекции Valentino непривычно мало фирменного красного оттенка. Зато принты и растительные мотивы Пьерпаоло использует все также активно.